Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола успокоил амбиции Александра Зинченко перед матчем против Боруссии М.

"Я старше Зинченко. У меня больше опыта и я с ним не согласен. Александр должен сконцентрироваться на хорошей игре в завтрашнем матче и путевке в четвертьфинал.

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Четыре титула еще никому не удалось получить, и я думаю, что этого не случится", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Сити.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы на выезде одолели Боруссию М (2:0). Ответный матч между этими соперниками состоится уже 16 марта, начало в 22:00.

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