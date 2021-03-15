"Ми як і раніше беремо участь у всіх турнірах і хочемо постаратися виграти всі. Це означає, що нам потрібно показувати свій максимум в кожному матчі. А на цьому етапі Ліги чемпіонів матчі, безумовно, важкі.

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Баварія минулого року виграла все. Барселона зробила те ж саме з Пепом. Звичайно, все можливо. У нас неймовірний склад, найкращі гравці у світі. І справді, чому б ні?

У роздягальні я бачу голодні очі. Всі жадають титулів. Зараз два найважливіші місяці у нашій кар'єрі. Легенди, такі як Агуеро і Фернандінью, які в клубі вже 10 років, заслужили цього. Ми постараємося", – цитує Зінченка офіційний сайт Сіті.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли на виїзді здолали Борусію М (2:0).

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