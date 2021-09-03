"Все відбулося дуже швидко. Клуби вирішили між собою усі питання. Залишалося тільки узгодити зі мною. Вирішив летіти, бо кінець трансферного вікна. Мені потрібно було терміново вилітати до Варшави.

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Все сталося швидко і несподівано. Був трохи шокований, але це футбол – бувають такі моменти. З Петраковим про матч з Францією ще не розмовляв", – розповів Харатін у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, саме через зміну клубу хавбек пропустив матч проти Казахстану (2:2), але на поєдинок проти чемпіонів світу повинен бути доступним.

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