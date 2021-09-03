"Все произошло очень быстро. Клубы решили между собой все вопросы. Оставалось только согласовать со мной. Решил лететь, потому что конец трансферного окна. Мне нужно было срочно вылетать в Варшаву.

Легия не скупилась на трансфере Харатина

Все произошло быстро и неожиданно. Был немного в шоке, но это футбол – бывают такие моменты. С Петраковым о матче с Францией еще не разговаривал", – рассказал Харатин в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, именно из-за смены клуба хавбек пропустил матч против Казахстана (2:2), но на поединок против чемпионов мира должен быть доступным.

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