"Ми ретельно проаналізували гру суперника. Я і раніше з великою повагою ставився до Унаї Емері та Вільяреала, але зараз я вивчив цю команду ретельніше і був дуже вражений. Емері – це тренер, який одержимий дрібницями. Різні варіанти пресингу, різна реакція на ті чи інші ситуації. Це фахівець світового рівня, який блискуче виконує свою роботу.

Ліверпуль – Вільяреал: прогноз на півфінал Ліги чемпіонів

Сьогодні не варто говорити про інші турніри, тому що ми зосереджені на Вільяреалі та півфіналі Ліги чемпіонів. Це особливий, божевільний, неймовірно важливий матч. Безліч тренерів і гравців працює в поті чола все життя, але навіть близько не підбирається до такої гри. Тож ми маємо цінувати цю можливість та отримати від футболу задоволення.

У матчі будуть моменти, коли нам буде непросто, і я це знаю. Нервувати не варто, бо й ми завдамо супернику труднощів. Битимемося за позитивний результат вдома, а потім з тим самим настроєм зіграємо в Іспанії, бо це протистояння означає для нас усе", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

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