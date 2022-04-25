Якими були 8 попередніх півфіналів ЛЧ для Гвардіоли – менше половини успішних
Пеп Гвардіола вже дуже давно не може підкорити Лігу чемпіонів. Останній тріумф – Барселона в сезоні-2010/11.
+ 2009: Барселона – Челсі – 1:1 за сумою двох матчів (тут і далі) і прохід за правилом виїзного гола;
- 2010: Барселона – Інтер – 2:3;
+ 2011: Барселона – Реал – 3:1;
- 2012: Барселона – Челсі – 2:3;
- 2014: Баварія – Реал – 0:5;
- 2015: Баварія – Барселона – 3:5;
- 2016: Баварія – Атлетіко – 2:2 і виліт за правилом виїзного гола;
+ 2021: Манчестер Сіті – ПСЖ – 4:1.
У підсумку – 3 успіхи та, 5 невдач.
До минулого року Гвардіола 4 рази не міг дійти з Манчестер Сіті навіть до півфіналу Ліги чемпіонів.
Матч 1/2 Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Реал Мадрид відбудеться 26 квітня на Етіхаді. Старт зустрічі о 22:00 за київським часом.
Манчестер Сіті – Реал Мадрид: прогноз на півфінал Ліги чемпіонів