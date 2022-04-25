Пеп Гвардіола вже дуже давно не може підкорити Лігу чемпіонів. Останній тріумф – Барселона в сезоні-2010/11.

+ 2009: Барселона – Челсі – 1:1 за сумою двох матчів (тут і далі) і прохід за правилом виїзного гола;

- 2010: Барселона – Інтер – 2:3;

+ 2011: Барселона – Реал – 3:1;

- 2012: Барселона – Челсі – 2:3;

- 2014: Баварія – Реал – 0:5;

- 2015: Баварія – Барселона – 3:5;

- 2016: Баварія – Атлетіко – 2:2 і виліт за правилом виїзного гола;

+ 2021: Манчестер Сіті – ПСЖ – 4:1.

У підсумку – 3 успіхи та, 5 невдач.

До минулого року Гвардіола 4 рази не міг дійти з Манчестер Сіті навіть до півфіналу Ліги чемпіонів.

Матч 1/2 Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Реал Мадрид відбудеться 26 квітня на Етіхаді. Старт зустрічі о 22:00 за київським часом.

Манчестер Сіті – Реал Мадрид: прогноз на півфінал Ліги чемпіонів