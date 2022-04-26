"Мы тщательно проанализировали игру соперника. Я и раньше с большим уважением относился к Унаи Эмери и Вильярреалу, но сейчас я изучил эту команду тщательнее и был очень поражен. Эмери – это тренер, который одержим мелочами. Разные варианты прессинга, разная реакция на те или другие ситуации Это специалист мирового уровня, который блестяще выполняет свою работу.

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Сегодня не стоит говорить о других турнирах, потому что мы сосредоточены на Вильярреале и полуфинале Лиги чемпионов. Это особенный, безумный, невероятно важный матч. Множество тренеров и игроков работает в поте лица всю жизнь, но даже близко не подбирается к такой игре. Поэтому мы должны ценить эту возможность и получить удовольствие от футбола.

В матче будут моменты, когда нам будет непросто, и я это знаю. Нервничать не стоит, потому что и мы доставим сопернику трудности. Будем биться за положительный результат дома, а затем с тем же настроем сыграем в Испании, потому что это противостояние означает для нас все", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

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