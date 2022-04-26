Ліверпуль зустрічається з Вільяреалом у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Вільяреал відбудеться 27 квітня на Анфілді. Старт зустрічі о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку, а пряму трансляцію у відкритому доступі можна знайти на MEGOGO.

Букмекери вважають Ліверпуль космічним фаворитом матчу. William Hill на перемогу мерсисайдців дає мізерний коефіцієнт 1.28. Сенсаційна перемога Вільяреала оцінена в 10, а нічия – 5.5.

Bwin виставляє ще полярніші котування. Малоймовірний успіх іспанців представлений коефіцієнтом 11.5, "очевидна" перемога Ліверпуля – 1.26, а нічия на полі англійців – 5.75.

Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.55, а на відповідний тотал менше – за 2.3. Голів найбільше чекають від Мохамеда Салаха (1.75), Діогу Жоти (2) та Садьйо Мане (2.05).

Аналітичний портал Five Thirty Eight оцінює шанси команд на Анфілді наступним чином: перемога Ліверпуля – 66%, нічия – 20%, перемога Вільяреала – 13%.

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