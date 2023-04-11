У березні головний тренер "містян" назвав чотири команди, які, на його думку, наразі найкращі в Європі. Гвардіола тоді заявив, що лідер чемпіонату Італії – це, можливо, найсильніший клуб з точки зору гри. У відповідь Лучано Спаллетті сказав, що Гвардіола затіяв гру та, ймовірно, намагається збити його команду з ніг. На прес-конференції перед матчем з Баварією іспанця знову запитали про італійську команду.

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"Я більше нічого не буду говорити про Наполі, тому що їхній тренер сердитиметься на мене. Спаллетті такий чутливий", – зіронізував наставник "містян".

Pep Guardiola doesn't want to make Napoli grumpy pic.twitter.com/fPqDYDoXTZ — GOAL (@goal) April 10, 2023

Нагадаємо, що Наполі вперше у своїй історії вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Неаполітанська команда посідає перше місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача на 16 очок.

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