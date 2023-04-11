Футбол спільно з партнером HLIBNY DAR аналізує форму Манчестер Сіті та Баварії перед першим чвертьфінальним поєдинком у нинішній ЛЧ.

Манчестер Сіті і Баварія – головні претенденти на тріумф

Цьогорічний чвертьфінал Ліги чемпіонів став одним із найцікавіших за останні роки. Сюди прорвались потужні середняки з периферійних чемпіонатів, готові перемагати будь-якого гранда, а Реал досі не віддає статус короля турніру – втім, навіть за такого розкладу фаворитами вважаються Манчестер Сіті та Баварія. Завадити вийти у фінал цим колективам може тільки тотальний нефарт, міні-криза або вихід на Мадрид.

Принаймні, таким є уявлення футбольного світу про цьогорічну ЛЧ. На практиці все не так круто, але для "містян" і "рекордмайстерів" виліт вже у чвертьфіналі дійсно є катастрофою – і не важливо, хто тебе вибив і за яких умов. У Мюнхені після двох поспіль вильотів Нагельсманна на цій стадії так розхвилювались, що звільнили Юліана менш ніж за місяць до матчу проти Сіті.

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Баварія дуже крута, але не завжди – Тухель не зміг повернути стабільність

Хоча за рівнем футболу в ЛЧ Баварія дійсно вважалася одним із головних фаворитів. Мюнхенці розгепали групу з Інтером і Барсою, здобувши 6 перемог із загальним рахунком 18:2, а в плей-офф пройшли ПСЖ. Виїзний матч мав певні нюанси після виходу Мбаппе, однак у рідних стінах парижан винесли в одні ворота. Не по рахунку, але по грі.

Баварія Нагельсманна була дуже гнучким у тактичному плані колективом. "Рекордмайстер" застосовував гібридні схеми, вінгери однаково якісно діяли на обох флангах, пресинг мав різну структуру в залежності від суперника, тощо – от тільки Юліан втратив контроль над роздягальнею. Токсичний Тухель може це зробити роки через півтора, однак у ігровому плані він славиться тими ж якостями, що і попередник.

За всім тактичним багатством, однак, Баварія не може приховати дику нестабільність. При Нагельсманні мюнхенці аж дев'ять разів втрачали очки у Бундеслізі, а приблизно така ж кількість поєдинків виявилась вкрай нервовою – домашня перемога над Аугсбургом, наприклад, сталася при трьох пропущених голах. Прорив крізь ПСЖ теж виявив купу нюансів – при всій перевазі німців, кризові парижани на доволі тривалих відрізках вели гру або діяли не гірше.

Злита в мережу модель проти Бохума. Ідеї Нагельсманна в атаці схематично прості – опція за спину, опція в діагоналі Горецка-Канселу і дві ідеї, які зводяться до доставки м'яча Мюллеру між лініями, аби він там зав'язав гру

Томас Тухель же не став чарівником, здатним творити магію однією лишень своєю появою. Після виносу Борусії Д його підопічні несподівано вилетіли з Кубка, програвши Фрайбургу вдома! Потім був реванш у чемпіонаті, однак за два матчі команда забила всього два м'ячі – і це при майже 40 ударах та п'яти очікуваних голах.

Загалом, за останні п'ять турів у Бундеслізі "рекордмайстери" дозволили суперникам награти на 7,59 очікуваних голів. Вони конвертувались у 8 пропущених. При тому, що опонентами були не тільки Дортмунд і Баєр, а і Штутгарт, Фрайбург та Аугсбург – хіба так повинен грати фаворит ЛЧ?

Баварія давно стала командою, проти якої кожен може грати, сподіваючись на максимальний результат. Частково це пояснюється надзвичайно травматичним сезоном – прямо зараз Мюнхен не розраховує на Нойєра, Ернандеса й Шупо-Мотінга, а перед цим у лазареті довгий час перебували Мане та Мазрауї. Блінд і Канселу не стали рівноцінною заміною в обороні, а до Де Лігта залишається купа запитань.

Втім, не будемо забувати слова великого філософа. Ліга чемпіонів – ето, блін, совсєм другой турнір, сповнений рандому та особливих тактичних рішень. Крім того, Томас Тухель після свого перформансу в Челсі став визнаним експертом з протидії Пепу Гвардіолі, тож чвертьфінал обіцяє вийти цікавим.

Манчестер Сіті несеться до треблу

У минулому сезоні "містян" накачували ідеєю "квадруплу" – виграшу всіх національних турнірів і Ліги чемпіонів. У підсумку довелося обмежитись всього двома трофеями, однак у тому легендарному сезоні Манчестер Сіті видав інфернальні цифри. Виліт же від Реала в півфіналі ЛЧ виглядав трагедією, а не логічним результатом.

Нинішній Манчестер Сіті виглядає значно спокійнішим. Немає фантастичних командних рекордів, у чемпіонаті команда йде другою, а з Кубка ліги її вибив аутсайдер АПЛ. Ерлінг Холанд забив 44 із 107 голів "містян" у сезоні – настільки залежати від всього одного нападника Гвардіолі востаннє доводилось ще у часи роботи з Баварією.

Холанду не вистачає всього чотири голи, аби побити рекорд Ширера та Енді Коула за забитими м'ячами в одному сезоні АПЛ

Пеп навіть відмовився від своїх ідей у стилі тотального футболу, адаптувавшись під норвежця, чого ми також давно не бачили. Ерлінг вміє кошмарити захисників навіть без м'яча, що продемонстрував другий гол у ворота РБ Лейпциг – втім, він не може давати той же об'єм чорнової роботи, який видавали фальшиві дев'ятки у попередніх сезонах. З Холандом "містяни" ніби захищаються вдесятьох.

Десь це і стало причиною спаду результатів Манчестер Сіті, хоча до цього доклався і Пеп зі своїми тактичними експериментами. До березня колектив не міг здобути більше трьох перемог поспіль, однак ближче до весни все змінилося. Нестабільний колектив перетворився у машину, яка трощить все на своєму шляху.

По-перше, тренерський штаб нарешті визначився зі схемою. Довгі експерименти вивели Гвардіолу на модель 3-2-2-3, в якій роль другого розігруючого опорника виконує правий фулбек Стоунз. Ту ж роль може виконувати і юний Ріко Льюїс. Ця модель є дуже гнучкою – футболісти в ній можуть виконувати різні функції без потреби у масштабних перебудовах.

Пресинг і контрпресинг Манчестер Сіті став значно агресивнішим. Іноді "містяни" тиснуть одразу 6-7 футболістами. Такий футбол знищив Арсенал у другому таймі та РБ Лейпциг у матчі-відповіді – і це показова історія. Дані суперники і самі мають вражаючу систему пресингу та виходу з-під нього, однак "каноніри" ковтнули три голи, а німці цілих сім.

Як наслідок, від нестабільності не залишилось і сліду. Манчестер Сіті виграв вже вісім поєдинків поспіль із сумарним рахунком 31:3. Причому в суперниках біли такі команди, як Ньюкасл, Ліверпуль і все той же Лейпциг. Тріумф над мерсисайдцями (4:1) ще й показав готовність трощити опонентів без Холанда – Хуліан Альварес суттєво допоміг в організації руху м'яча і дав ще більше ефективності без нього.

Суттєвий прогрес на фінальному відрізку сезону завжди був характерним для команд Пепа Гвардіоли. Сам каталонець говорить про вайб попереднього чемпіонату, коли на фініші Сіті видав серію в 17 поспіль перемог. Тим не менш, поєдинок проти Саутгемптона дещо опустив "містян" на землю – так, він завершився розгромом, однак до якості гри у першому таймі залишались серйозні запитання. Томас Тухель точно занотував цей матч.

Кадрова ситуація

Травмовані: Фоден – Ернандес, Нойєр, Шупо-Мотінг

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Баварія

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунд, Аканджі, Діаш, Аке – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Гріліш, Холанд, Сілва

Баварія: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс – Кімміх, Горецка – Сане, Мюллер, Мусіала – Гнабрі

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, що в протистоянні таких мастодонтів можливий будь-який результат. Тим не менш, перед першим матчем фаворитом виглядає Манчестер Сіті. В цьому переконані і букмекери – коефіцієнт на перемогу "містян" не дотягує навіть до 1,8, тоді як на мюнхенців перевалює за 4,0.

Господарі сьогодні будуть надзвичайно заведеними. По-перше, підопічні Пепа Гвардіоли явно не бажають відкладати усе на виїзний поєдинок. Це занадто небезпечно. По-друге, ніхто не скасовував завдання виграти АПЛ – витрачати зайві сили на виїзді в ЛЧ за таких умов небажано. Для Баварії ж головне залишитись у грі до матчу в Мюнхені.

Команда Пепа Гвардіоли в ігровому плані на порядок потужніша за "рекордмайстра". Німці ж сьогодні не можуть розраховувати на свого головного бомбардира (Шупо-Мотінг забив 17 голів) – з Фрайбургом його підмінив Гнабрі, але вийшло так собі. Захисники ж у Баварії виглядають солодкою булочкою для Холанда та Ко. Саме тому ми ставимо на впевнену перемогу Манчестер Сіті.

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