В марте главный тренер "горожан" назвал четыре команды, которые, по его мнению, лучшие в Европе. Гвардиола тогда заявил, что лидер чемпионата Италии – это, возможно, самый сильный клуб с точки зрения игры. В ответ Лучано Спаллетти сказал, что Гвардиола затеял игру и, вероятно, пытается сбить его команду с ног. На пресс-конференции перед матчем с Баварией испанца снова спросили об итальянской команде.

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"Я больше ничего не буду говорить о Наполе, потому что их тренер будет сердиться на меня. Спаллетти так чувствителен", – сыронизировал наставник "горожан".

Pep Guardiola doesn't want to make Napoli grumpy pic.twitter.com/fPqDYDoXTZ — GOAL (@goal) April 10, 2023

Напомним, что Наполи впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Неаполитанская команда занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

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