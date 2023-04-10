"Я був здивований звільненням Нагельсманна. Коли тренера звільняють, а у наступного тренера справи йдуть добре, люди кажуть, що це гарне рішення. Коли справи йдуть навпаки, вони сумують за попереднім тренером. Що Нагельсманн, що Тухель – дуже креативні наставники, нам було б складно в будь-якому випадку.

"Якби я так ударив, то потрапив би до лікарні": де Брюйне високо оцінив фантастичний гол Холанда

Програний Тухелю фінал Ліги чемпіонів? Через місяць після поразки від Челсі ми переглянули гру, і вона виявилася не такою поганою, як я думав. Але зараз ми забули про неї і спробуємо виграти Лігу чемпіонів знову. Іноді ти виграєш, коли заслуговуєш, іноді ти програєш. Я не живу минулим. Це частина гри.

Ми намагаємося виграти ЛЧ щороку, але правда полягає в тому, що інші команди теж хороші. Ми завжди намагаємося, але це не означає, що ми переможемо. Майкл Джордан виграв 6 титулів НБА, скільки сезонів він грав? 16. Ми повинні бути ідеальними", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Ман Сіті розтрощив аутсайдера АПЛ і збільшив тиск на Зінченка – Холанд шедеврально повернувся, Де Брюйне творить історію