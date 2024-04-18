"Чесно кажучи, сьогодні я бачив лише одну команду на полі. Вони захищалися і вміли терпіти, а ми знаємо, наскільки сильний Реал Мадрид.

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Але, на мою думку, ми повинні пройти, з погляду шансів і всього іншого. У цьому і є підступність конкуренції. Вони знають, як грати, вітаю їх.

Нам немає про що шкодувати, такий вже футбол. Це показує підступність конкуренції. Це показує, як важко виграти Лігу чемпіонів, що ми зробили в минулому сезоні. Завтра ми повинні прокинутися, піднятися, тому що у нас є занадто багато роботи", – цитує Родрі Sportskeeda.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті вилетів з Ліги чемпіонів, програвши Реалу у серії післяматчевих пенальті.

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