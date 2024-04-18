"Вітаю Мадрид. Це не питання справедливості чи несправедливості. Ми не змогли забити ще один гол. Як тренер ти думаєш про те, щоб створювати більше, але іноді цього недостатньо. Нема в чому дорікнути. Вони в півфіналі, а ми ні.

Сейв Луніна після піжонського удару Бернарду в серії пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Реал

Ми повинні мати витонченість на останніх метрах. В останніх кількох іграх, які ми провели тут, ми були на дуже високому рівні. За рахунку 4:3 та 4:0 ми домінували, сьогодні також. Але нам не вдалося забити.

Реал дуже добре захищався і з неймовірною солідарністю. Я ні про що не шкодую. Ми робили все. І в обороні, і в атаці. За винятком двох-трьох переходів, ми грали надзвичайно добре в усіх аспектах, але, на жаль, не змогли перемогти. Заміни Холанда і де Брюйне? Вони попросили мене про заміну, вони не могли продовжувати.

Чи було болючіше програти по пенальті? Що є, те є. Ми повинні були виграти. Ми повинні були виграти через те, як ми грали. Всі були на висоті. Щоб перемогти Мадрид, потрібно бути на висоті. Ми були на висоті, але цього було недостатньо.

Везіння не існує, як казав Кройф. Ми не забили. Ми робили все, окрім того, щоб забити. Програвати так боляче. Але водночас це чудово. Ви не можете вигравати кожного разу, але ми намагалися. Ми показали свою індивідуальність проти Мадрида, і я не знаю, що ще ми могли б зробити. Ми програли по пенальті 4:3, це те, чого нам не вистачило.

Це футбол. Можливо, в іншому виді спорту ми б виграли, але футбол тим і прекрасний, що в ньому є такі речі. Ми могли лише грати так, як ми грали, бити по воротах, робити хороші переходи... Ми не прагнули виграти 4:0, ми просто хотіли бути собою і показати свою індивідуальність. Ми це зробили, але цього було недостатньо. Ми вилетіли. Треба було забивати раніше. Але пенальті – це те, що трапляється...

Я впевнений, що вболівальники отримали задоволення. Я впевнений, що мадридські вболівальники будуть щасливішими за всіх. Ми отримали хороший результат на Бернабеу, але сьогодні не змогли пройти далі. Цього було недостатньо. Мадридці змогли вистояти. Ми завжди знаходимо спосіб зламати таку щільну оборону, але сьогодні нам чогось не вистачило. Треба просто змиритися з цим", – цитує наставника "містян" AS.

Нагадаємо, що після основного часу рахунок в матчі між Реалом та Манчестер Сіті був нічийним. Доля путівки у півфінал вирішилася у серії післяматчевих пенальті. Мадридці, завдяки чудовій грі Луніна, здобули перемогу.

Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті