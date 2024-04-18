"Честно говоря, сегодня я видел лишь одну команду на поле. Они защищались и умели терпеть, а мы знаем, насколько силен Реал Мадрид.

Гвардиола объяснил, почему заменил Холанда и де Брюйне – тренер Манчестер Сити прокомментировал вылет от Реала в ЛЧ

Но, по моему мнению, мы должны пройти, с точки зрения шансов и всего остального. В этом и есть коварство конкуренции. Они знают, как играть, поздравляю их.

Нам не о чем жалеть, такой уж футбол. Это показывает коварство конкуренции. Это показывает, как тяжело выиграть Лигу чемпионов, что мы сделали в прошлом сезоне. Завтра мы должны проснуться, подняться, потому что у нас есть слишком много работы", – цитирует Родри Sportskeeda.

Напомним, что Манчестер Сити вылетел из Лиги чемпионов, проиграв Реалу в серии послематчевых пенальти.

Лунин затянул Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Ман Сити