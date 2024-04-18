"Я видел лишь одну команду на поле": Родри унизил Реал после вылета Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Полузащитник Манчестер Сити Родри высказался после поражения от Реала в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Честно говоря, сегодня я видел лишь одну команду на поле. Они защищались и умели терпеть, а мы знаем, насколько силен Реал Мадрид.
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Но, по моему мнению, мы должны пройти, с точки зрения шансов и всего остального. В этом и есть коварство конкуренции. Они знают, как играть, поздравляю их.
Нам не о чем жалеть, такой уж футбол. Это показывает коварство конкуренции. Это показывает, как тяжело выиграть Лигу чемпионов, что мы сделали в прошлом сезоне. Завтра мы должны проснуться, подняться, потому что у нас есть слишком много работы", – цитирует Родри Sportskeeda.
Напомним, что Манчестер Сити вылетел из Лиги чемпионов, проиграв Реалу в серии послематчевых пенальти.
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