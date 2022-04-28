Між першим та другим протистоянням з "містянами" у півфіналі ЛЧ на підопічних Карло Анчелотті чекає двобій проти Еспаньйола. Альваро Беніто, який свого часу провів за першу команду Мадрида 24 матчі, висловився щодо ротації у прийдешній зустрічі Ла Ліги.

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"Я зрозумію, якщо Анчелотті виставить 11 резервістів. Я б навіть не ставив Куртуа. Ви ж перебуваєте у кроці від виходу у фінал Ліги чемпіонів, до цього етапу змагань надзвичайно складно дійти", – наводить слова Беніто AS.

Зустріч проти Еспаньйола запланована на суботу, 20 квітня, а матч-відповідь 1/2 фіналу найпрестижнішого євротурніру між іспанським та англійським грандами – на середу.

Нагадаємо, Андрій Лунін належить Реалу з літа 2018-го, але ще не провів жодного поєдинку в Ла Лізі. За весь цей час в його активі лише 3 офіційні матчі у Кубку Іспанії.

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