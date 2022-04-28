"Я бы даже Куртуа не ставил": экс-игрок Реала призывает выпустить Лунина и еще 10 резервистов
Бывший полузащитник "сливочных" Альваро Бенито после победы Манчестер Сити над Реалом (4:3) побуждает тренерский штаб мадридцев к ротации.
Между первым и вторым матчами против "горожан" в полуфинале ЛЧ подопечных Карло Анчелотти ждет поединок против Эспаньола. Альваро Бенито, в свое время проведший за первую команду Мадрида 24 матча, высказался по поводу ротации в грядущей встрече Ла Лиги.
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"Я пойму, если Анчелотти выставит 11 резервистов. Я бы даже не ставил Куртуа. Вы же находитесь в шаге от выхода в финал Лиги чемпионов, до этого этапа соревнований очень сложно дойти", – приводит слова Бенито AS.
Встреча против Эспаньола запланирована на субботу, 20 апреля, а ответный матч 1/2 финала самого престижного евротурнира между испанским и английским грандами – на среду.
Напомним, Андрей Лунин принадлежит Реалу с лета 2018 года, но еще не провел ни одного поединка в Ла Лиге. За все это время в его активе всего 3 официальных матча в Кубке Испании.
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