На думку знаменитого екс-одноклубника Андрія Шевченка, у фіналі ЛЧ 2023/24 зіграють Манчестер Сіті та ПСЖ.

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"Жеребкування підтверджує, що Манчестер Сіті – мій фаворит на перемогу в Лізі чемпіонів. Вони навіть матч-відповідь з Реалом гратимуть удома. Єдиний мій сумнів щодо Манчестер Сіті полягає у виснажливих перегонах за титул АПЛ. В іншому випадку мій прогноз на фінал – Ман Сіті проти ПСЖ.

Вважаю парижан небезпечним суперником. Тим більше, у них є перевага в чемпіонаті Франції. Мені подобається їхня еволюція. Нещодавно бачив відео, як Мбаппе повернувся, щоб відіграти в обороні на позиції крайнього захисника. Думаю, це послання, яке він показує всім.

Вважаю, що ПСЖ виб’є Барселону", – цитує Костакурту Football Italia з посиланням на Sky Sport.

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