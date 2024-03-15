По мнению знаменитого экс-одноклубника Андрея Шевченко, в финале ЛЧ 2023/24 сыграют Манчестер Сити и ПСЖ.

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"Жеребьевка подтверждает, что Манчестер Сити – мой фаворит на победу в Лиге чемпионов. Они даже ответный матч с Реалом будут играть дома. Единственное мое сомнение насчет Манчестер Сити заключается в изнурительной гонке за титул АПЛ. В противном случае мой прогноз на финал – Ман Сити против ПСЖ.

Считаю парижан опасным соперником. Тем более, у них есть преимущество в чемпионате Франции. Мне нравится их эволюция. Недавно видел видео, как Мбаппе вернулся, чтобы отыграть в обороне на позиции крайнего защитника. Думаю, это послание, которое он показывает всем.

Считаю, что ПСЖ выбьет Барселону", – цитирует Костакурту Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

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