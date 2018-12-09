Вулверхемптон вирвав перемогу в Ньюкасла

В матчі 16 туру АПЛ Вулверхемптон на останніх хвилинах вирвав перемогу в Ньюкасла. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 16 тур

Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:2

Голи: Перес, 23 – Хота, 17, Догерті, 90+5

Вилучення: Єдлін, 57

Ньюкасл та Вулверхемптон так і не змогли виявити сильнішого. Повели в рахунку гості, Хота технічно прийняв навіс Кошти і переграв воротаря. Однак вже через 6 хвилин Перес замкнув навіс Рондона і зрівняв рахунок. В другому таймі Єдлін залишив "сорок" у меншості, і Вулверхемптон таки зміг скористатись чисельною перевагою, Догерті вже в компенсований час приніс перемогу "вовкам". Цікаво, що ця поразка стала першою для Бенітеса проти команд, які піднялись в АПЛ – до цього в іспанського спеціаліста було 22 таких матчі, із них 16 перемог.

Завдяки цій перемозі Вулверхемптон набрав 22 очки і піднявся на 10 місце, Ньюкасл з 13 пунктами лишився поруч із зоною вильоту.