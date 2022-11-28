Главная ассоциация, связанная со сборной Сенегала на чемпионате мира – травма Садьо Мане, ставшая трагедией для всей страны. За четыре дня до стартового матча сенегальцев на ЧМ-2022 появилась официальная информация – лидер "Львов Теранги" пропустит Мундиаль. Потеряв один козырь, в рукаве сенегальцев оставался другой – Алью Сиссе. Успех нынешней сборной Сенегала – это история о ключевой роли тренера, несмотря на обстоятельства.

Тренер-старожилл, пишущий историю

Среди всех тренеров катарского чемпионата мира 46-летний Алью Сиссе находится в топе тех, кто работает дольше всех со своей национальной командой. Сенегальская футбольная федерация назначила Сиссе на этот пост в марте 2015 года. До этого Сенегал сменил три наставника за четыре года (последним пост покинул звездный француз Ален Жиресс).

Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о харизматичном тренере сборной Сенегала Алью Сиссе. Наставник-новатор построил прекрасную команду и уже успел проявить себя на ЧМ-2022.

Интересно, что никакого самостоятельного тренерского опыта у Сиссе не было, хотя он входил в тренерские штабы нескольких предыдущих наставников и тренировал молодежную сборную (даже съездил с ней на Олимпиаду в Лондон), а еще несколько месяцев исполнял обязанности главного тренера.

Новый рулевой принес сборной стабильность результатов. Сиссе возглавлял "Львов Теранги" на пяти крупных форумах: трех Кубках африканских наций и двух чемпионатах мира. Вместе с Алью сенегальцы закрепили за собой статус одной из самых лучших команд Африки. Четвертьфинал (2017), финал (2019) и наконец победа (2021) на КАН – таким был путь на вершину. Вместе с Сиссе Сенегал выиграл свой первый континентальный трофей в истории!

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Мечты о ПСЖ и попытка в АПЛ

Вся карьера Сиссе-футболиста прошла в двух странах: Франции и Англии. По сути, Франция вообще является второй родиной для Алью. Когда мальчику исполнилось 9 лет, его родители переехали в Париж в поисках лучшей судьбы.

Когда я находился на улице, я был французом, но дома становился настоящим сенегальцем, – рассказывал о том времени Сиссе.

Дома семья использовала волоф, один из коренных языков Сенегала и соблюдала семейные обычаи.

С детства малыш грезил выступлениями в ПСЖ, однако первые футбольные шаги делал в Лилле. Со временем Сиссе дебютировал за основу "бульдогов", но закрепиться в команде не смог. В 1998-м сенегалец попал в структуру ПСЖ, впрочем не стал ключевым исполнителем столичной команды, проведя там чуть менее полусотни матчей. В начале 2000-х Алью переехал в Британию, где сыграл за Бирмингем и Портсмут в АПЛ. Затем Сиссе вернулся во Францию, где фактически завершил активные выступления в Седане и Ниме.

Чудо на ЧМ-2022

Другое дело – национальная сборная, где Алью был капитаном и сполна реализовал себя. Бенефис Сиссе и его сборной пришелся на ЧМ-2002. Победа в первом туре над Францией, действующим чемпионом мира, является одной из самых больших сенсаций за всю историю турнира. Неслучайность этого результата команда Брюно Метсю доказала в следующих двух поединках. Ни Дания (1:1), ни Уругвай (3:3) не сумели обыграть африканцев. Даже потерянная победа над Уругваем (соперник отыгрался с 0:3) не помешала сенегальцам выйти из группы.

Сказка продолжилась в плей-офф. В дополнительное время Сенегал победил Швецию (2:1) и пробился в четвертьфинал ЧМ. Сиссе и компания были близки к очередному сюрпризу, однако в экстратайме они пропустили единственный гол от Турции и прекратили борьбу. Кстати, партнеры Сиссе по той эпохальной сборной Тони Силва и Ламин Диатта сейчас входят в его тренерский штаб.

Фатальный пенальти

К сожалению, та большая команда так и не завоевала ни одного трофея. В начале того же 2002-го Сенегал уступил в финале Кубка африканских наций Камеруну (Сиссе не реализовал решающий послематчевый пенальти).

Кубок был в моей руке. Камерун его украл у меня. Если я не выиграл его как футболист, однажды я сделаю это в качестве тренера, – цитировал Сиссе его партнер Салиф Диао.

Счастливый и трудный 2002 год в жизни Сиссе стал еще и трагическим. Ужасная катастрофа морского парома, произошедшая у побережья Гамбии, унесла жизни почти двух тысяч человек. Алью потерял там многих родственников и тяжело переживал эту трагедию.

Спор с Клоппом и кодекс поведения

Одноклубники вспоминали, что Алью мог зажечь раздевалку своими речами. Теперь, когда он стал тренером, его харизма и экспрессия еще более выразительны. Сиссе часто попадает в подборки мемов из-за своего эмоционального поведения на тренерской скамье.

А еще кто сравнивает его с певцом Snoop Dogg.

"Он является воплощением настоящего льва. Он очень горд и уверен в себе. Он верит, что даже небо не является его пределом", – заявил один из сенегальских журналистов о наставнике национальной команды. Как-то Сиссе не сдержался и жестко ответил Юргену Клоппу, когда тот назвал Кубок африканских наций "маленьким турниром".

"За кого он себя считает? Я тренирую сборную Сенегала и мои подопечные выступают в Ливерпуле Клоппа. Я уважаю Ливерпуль, но не Клоппа персонально, который негативно высказывается о футбольных турнирах Африки. Он там, где сейчас, благодаря африканским игрокам. Пока Салах, Мане и Матип не пришли и не помогли ему выиграть первый крупный европейский финал, он проигрывал в каждом из них", – заявил Сиссе.

На родине Сиссе хвалят за построение крепкого коллектива. Футболисты уважают тренера, ведь он помог большинству из них стать суперзвездами. "Он как хороший отец, который играет и шутит со своими детьми, но когда возникает потребность, он становится солдатом. Когда приходит время спать, они все спят, когда приходит время есть – все едят. У него очень жесткий кодекс поведения, который все уважают", – пишет сенегальская пресса. Алью имеет пятерых детей, управлять которыми, по его словам, так же сложно, как и национальной командой. В конце концов, у Сиссе по этому поводу есть простое объяснение – единство приносит победу.

Сиссе ломает систему

Как-то Сиссе сказал: "Быть тренером национальной сборной сегодня – это быть политиком". Тренерский путь Сиссе является примером не только для молодых сенегальских тренеров. Нынешний рулевой "Львов Теранги" фактически протаптывает дорогу африканским специалистам. А традиция приглашать европейских тренеров понемногу отмирает.

Сиссе – не только тренер мотиватор. Он использует сильные стороны своих игроков и усердно готовит модель игры своей команды на каждый матч. Недаром сенегальцы называют его El Tactico. Кстати, он является одним из наименее оплачиваемых тренеров ЧМ-2022. Хотя перед самой поездкой в ​​Катар наставнику увеличили заработную плату почти вдвое. Сейчас она составляет немногим менее 50 тысяч евро в месяц.

И Сиссе полностью оправдывает доверие. На ЧМ-2022 Сенегал сохраняет хорошие шансы на выход из группы. Африканцы набрали три пункта в двух турах и 29 ноября сыграют в матче жизни с Эквадором. Кажется, для Алью Сиссе наступает момент истины, когда он может еще раз переписать историю своей страны и снова сделать невозможное. 1/8 финала очень близко.