"Це неможливо пояснити. Ми добре почали, вирвалися вперед, а потім почали захищатись, страждати, щоб пройти далі. Ми думали зіграти по-іншому, але, вирвавшись уперед, надто сильно опустили блок. І Сіті мав більше контролю, це у них завжди є. Я думаю, що ми захищалися дуже, дуже добре.

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Мадрид робив це багато разів за цю емблему. Ми були впевнені, що пройдемо далі. Андрій Лунін провів фантастичну гру. Мені дуже подобається, коли команда жертвує та бореться. Тут можна було перемогти лише так.

Що сказав Гвардіола після матчу? Він привітав нас з проходом. Він побажав нам удачі. Гвардіола – джентльмен. Цей клуб, Манчестер Сіті – клуб джентльменів.

Чи залишаються сили у команди? Ми дуже добре почуваємося, фізичних проблем у нас немає. Ми маємо час до Класіко у неділю. Ми збираємося відновитися і маємо усвідомити, що зробили щось дуже гарне. Всі думали, що ми мертві, але ніхто не може цього повторити. Мадрид ніколи не вмирає", – наводить слова Анчелотті AS.

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