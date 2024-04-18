"Это невозможно объяснить. Мы хорошо начали, вырвались вперед, а потом начали защищаться, страдать, чтобы пройти дальше. Мы думали сыграть по-другому, но, вырвавшись вперед, слишком сильно опустили блок. И Сити имел больше контроля, это у них всегда есть. Я думаю, что мы защищались очень, очень хорошо.

Сейв Лунина после пижонского удара Бернарду в серии пенальти в видеообзоре матча Манчестер Сити – Реал

Мадрид делал это много раз за эту эмблему. Мы были уверены, что пройдем дальше. Андрей Лунин провел фантастическую игру. Мне очень нравится, когда команда жертвует и борется. Здесь можно было победить только так.

Что сказал Гвардиола после матча? Он поздравил нас с проходом. Он пожелал нам удачи. Гвардиола – джентльмен. Этот клуб, Манчестер Сити – клуб джентльменов.

Остаются ли силы у команды? Мы очень хорошо себя чувствуем, физических проблем у нас нет. У нас есть время до Класико в воскресенье. Мы собираемся восстановиться и должны осознать, что сделали что-то очень хорошее. Все думали, что мы мертвы, но никто не может этого повторить. Мадрид никогда не умирает", – приводит слова Анчелотти AS.

Лунин затащил Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Ман Сити