Головний тренер французького клубу Маурісіо Почеттіно прокоментував мінімальну поразку своєї команди від Баварії у чвертьфіналі найпрестижнішого євротурніру, яка, однак, дозволила парижанам пройти у наступний раунд змагань.

"Коли я сидів удома без роботи, такого адреналіну мені не вистачало. Звичайно, я нервував, мова ж про головний клубний турнір. Всередині я ніби заживо зварився.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Складно насолоджуватися грою, коли стоїш біля бровки, але я намагаюся. Щоразу з боку здається, що я зберігаю спокій. Але всередині мене вирують нерви, справжній змагальний стрес. Це той адреналін, який всім нам подобається.

Вийшов фантастичний матч. Цього разу ми були дуже зосередженими і вже не дозволили супернику так часто вдиратися у наші володіння на високій швидкості. Шкода, що самі не забили, але зараз ми все одно дуже раді тому, що відбувається. Вихід у півфінал це велика подія для нас усіх", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ пройшов Баварію в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів завдяки правилу виїзного гола і у півфіналі зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Борусія Д. Перша зустріч команд закінчилась з рахунком 2:1 на користь "містян".

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