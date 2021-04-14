Главный тренер французского клуба Маурисио Почеттино прокомментировал минимальное поражение своей команды от Баварии в четвертьфинале престижного еврокубка, которое, однако, позволило парижанам пройти в следующий раунд соревнований.

"Когда я сидел дома без работы, такого адреналина мне не хватало. Конечно, я нервничал, речь же о главном клубном турнире. Внутри я будто заживо сварился.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Сложно наслаждаться игрой, когда стоишь у бровки, но я стараюсь. Каждый раз со стороны кажется, что я сохраняю спокойствие. Но внутри меня бурлят нервы, настоящий соревновательный стресс. Это тот адреналин, который всем нам нравится.

Вышел фантастический матч. На этот раз мы были очень сосредоточенными и уже не позволили сопернику так часто вторгаться в наши владения на высокой скорости. Жаль, что сами не забили, но сейчас мы все равно очень рады тому, что происходит. Выход в полуфинал это большое событие для нас всех", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, ПСЖ прошел Баварию в 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря правилу выездного гола и в полуфинале встретится с победителем пары Манчестер Сити – Боруссия Д. Первая встреча команд закончилась со счетом 2:1 в пользу "горожан".

ПСЖ пробився до півфіналу Ліги чемпіонів попри мінімальну поразку від Баварії