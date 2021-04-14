Суперники з перших хвилин довели, що боротьба буде не на життя, а на смерть. ПСЖ втратив кілька стовідсоткових нагод у першому таймі. Неймар, зокрема, не раз влучав у каркас воріт. За таке марнотратство парижан покарав Шупо-Мотінг, зігравши першим на добиванні.

ПСЖ пробився до півфіналу Ліги чемпіонів попри мінімальну поразку від Баварії

По перерві Баварія продовжила насідати на ворота суперника, а ПСЖ відповідав стрімкими контратаками. Підопічним Почеттіно все ж вдалось втримати комфортну для себе поразку (0:1, але 3:3 за сумою двох матчів), яка гарантувала вихід у півфінал Ліги чемпіонів. Там французи зіграють з тріумфатором пари Манчестер Сіті – Борусія Дортмунд, який визначиться сьогодні.