"Некоректно говорити про відсутність бажання у гравців, які виклалися на повну. Інтер заслужив на вихід у фінал, але говорити про бажання мені не здається коректним. Ми пропустили в першому матчі, а сьогодні почали добре, створивши 2-3 моменти, які могли все змінити.

Переможний гол Лаутаро у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 1:0

Шкода. Ми зайшли так далеко та сподівалися дійти до фіналу. Зараз ми розчаровані, враховуючи шлях, яким ми пройшли протягом трьох років. Було б винятково потрапити у фінал, незалежно від переможця турніру. На жаль, все було вирішено в перші 15 хвилин першого матчу з Інтером. Нам протистояла дуже сильна команда. Я не можу ні в чому дорікнути своїм гравцям. Тепер треба добре завершити чемпіонат Італії", – наводить слова Піолі Calciomercato.

Нагадаємо, Мілан поступився і в другому півфіналі проти Інтера (0:1) та завершив свою участь у Лізі чемпіонів. Перша гра завершилась перемогою "нерадзуррі" з рахунком 2:0.

Інтер повторно переграв Мілан і вийшов у фінал Ліги чемпіонів – нервовий старт, впевнені голкіпери та клас "нерадзуррі"