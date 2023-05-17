"Некорректно говорить об отсутствии желания у игроков, которые выложились на полную. Интер заслужил на выход в финал, но говорить о желании мне не кажется корректным. Мы пропустили в первом матче, а сегодня начали хорошо, создав 2-3 момента, которые могли все изменить.

Победный гол Лаутаро в видеообзоре матча Интер – Милан – 1:0

Жаль. Мы зашли так далеко и надеялись дойти до финала. Сейчас мы разочарованы, учитывая путь, которым мы прошли в течение трех лет. Было бы исключительно попасть в финал, независимо от победителя турнира. К сожалению, все было решено в первые 15 минут первого матча с Интером. Нам противостояла очень сильная команда. Я не могу ни в чем упрекнуть своих игроков. Теперь надо хорошо завершить чемпионат Италии", – приводит слова Пиоли Calciomercato.

Напомним, Милан уступил и во втором полуфинале против Интера (0:1) и завершил свое участие в Лиге чемпионов. Первая игра завершилась победой "нерадзурри" со счетом 2:0.

Интер повторно переиграл Милан и вышел в финал Лиги чемпионов – нервный старт, уверенные голкиперы и класс "нерадзурри"