У повторному півфіналі Ліги чемпіонів Інтер здолав Мілан з рахунком 1:0. Дивіться гол та огляд матчу на Футбол 24.

Інтер досяг шостого фіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів у клубній історії, повернувшись на цю стадію турніру вперше з сезону 2009/10. У Сімоне Індзагі є подвійний привід для святкування – лише вдруге в історії "нерадзуррі" міланська команда вийшла до фіналу головного європейського турніру під керівництвом італійського фахівця. У 1972 році Інтер досяг вирішального матчу під керівництвом Джованні Інверніцці.

Інтер повторно переграв Мілан і вийшов у фінал Ліги чемпіонів – нервовий старт, впевнені голкіпери та клас "нерадзуррі"

Єдиним голом у повторному півфіналі з Міланом відзначився форвард Інтера Лаутаро Мартінес. Його сильний удар у ближній кут "прошив" Майка Меньяна, який вважається найкращим воротарем італійського чемпіонату. Завдяки цьому Лаутаро став третім аргентинським гравцем, який забив щонайменше 10 м'ячів у КЄЧ/ЛЧ за Інтер після Хуліо Круса (13 голів) і Ернана Креспо (11).