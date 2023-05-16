Інтер повторно переграв Мілан і вийшов у фінал Ліги чемпіонів – нервовий старт, впевнені голкіпери та клас "нерадзуррі"
Інтер ще раз обіграв Мілан (1:0) у півфіналі Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Перший матч завершився впевненою перемогою Інтера. "Нерадзуррі" забили два швидкі голи, а Мілан нічим не зумів відповісти. Сьогодні в основу "россонері" повернувся лідер Рафаел Леау, але вилетів травмований Ісмаель Беннасер. Сімоне Індзагі очікувано скопіював склад з першого поєдинку, адже тоді все склалося ідеально. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, яким був матч-відповідь.
Голкіпери позбавили нервовий тайм голів
Зі стартового свистка пішла різка гра з нервами. Футболісти багато фолили, сперечалися з арбітром, але й не забували створювати моменти. Обидві команди в дебюті зустрічі загострювали за будь-якої можливості – Мілан намагався повернути інтригу, а Інтер хотів закрити всі питання.
"Чорно-сині" атакували більше, але завершували епізоди не дуже якісними дальніми ударами. Найкращі шанси зіпсували офсайди, але Меньян все одно не дозволив загнати м'яч в сітку, парирувавши удари Джеко та Барелли. Едін після стандарту бив вже з легального положення, однак голкіпер знову показав дива реакції.
Мілан рідше доходив до чужих воріт, але був ближчим до гола. Головні події розгорнулися на лівому фланзі "россонері". Тоналі сміливо прорвався по бровці та прострілив на 11-метрову позначку – слабкий удар Діаса впевнено потягнув Онана. А потім вже Леау обікрав Дарміана та вирвався на ворота, однак пробив повз ціль.
Інтер легко закрив матч і вийшов у фінал ЛЧ
Чим далі – гра ставала дедалі пріснішою. Інтер заспокоїв ситуацію та взяв суперника під контроль. Мілан же не міг нічого придумати (1 удар за весь другий тайм). Леау старався знайти дірку в обороні суперника, але не мав простору, щоб показати свою швидкість і дриблінг. "Нерадзуррі" легко зупиняли всі атаки на підступах до володінь Онана.
У Сімоне Індзагі значно якісніша лава запасних, ніж у Стефано Піолі. Індзагі випустив Лукаку та Гозенса, які вибігали в контратаки та тримали оборону Мілана в напрузі. І навіть організували гол – Лукаку скинув під удар Мартінесу, а Лаутаро поклав м'яч точнісінько в кут воріт.
Інтер спокійно довів справу до повторної перемоги та вийшов у фінал Ліги чемпіонів. "Нерадзуррі" просто сильніші за своїх сусідів. Краща організація гри, ширший склад, фантастична форма (команда виграла 8 останніх матчів у всіх турнірах з загальним рахунком 22:3). Фінал відбудеться 10 червня в Стамбулі. Інтер розіграє титул з переможцем пари Манчестер Сіті – Реал Мадрид.