Інтер ще раз обіграв Мілан (1:0) у півфіналі Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перший матч завершився впевненою перемогою Інтера. "Нерадзуррі" забили два швидкі голи, а Мілан нічим не зумів відповісти. Сьогодні в основу "россонері" повернувся лідер Рафаел Леау, але вилетів травмований Ісмаель Беннасер. Сімоне Індзагі очікувано скопіював склад з першого поєдинку, адже тоді все склалося ідеально. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, яким був матч-відповідь.

Голкіпери позбавили нервовий тайм голів

Зі стартового свистка пішла різка гра з нервами. Футболісти багато фолили, сперечалися з арбітром, але й не забували створювати моменти. Обидві команди в дебюті зустрічі загострювали за будь-якої можливості – Мілан намагався повернути інтригу, а Інтер хотів закрити всі питання.

"Чорно-сині" атакували більше, але завершували епізоди не дуже якісними дальніми ударами. Найкращі шанси зіпсували офсайди, але Меньян все одно не дозволив загнати м'яч в сітку, парирувавши удари Джеко та Барелли. Едін після стандарту бив вже з легального положення, однак голкіпер знову показав дива реакції.

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Мілан рідше доходив до чужих воріт, але був ближчим до гола. Головні події розгорнулися на лівому фланзі "россонері". Тоналі сміливо прорвався по бровці та прострілив на 11-метрову позначку – слабкий удар Діаса впевнено потягнув Онана. А потім вже Леау обікрав Дарміана та вирвався на ворота, однак пробив повз ціль.

Інтер легко закрив матч і вийшов у фінал ЛЧ

Чим далі – гра ставала дедалі пріснішою. Інтер заспокоїв ситуацію та взяв суперника під контроль. Мілан же не міг нічого придумати (1 удар за весь другий тайм). Леау старався знайти дірку в обороні суперника, але не мав простору, щоб показати свою швидкість і дриблінг. "Нерадзуррі" легко зупиняли всі атаки на підступах до володінь Онана.

У Сімоне Індзагі значно якісніша лава запасних, ніж у Стефано Піолі. Індзагі випустив Лукаку та Гозенса, які вибігали в контратаки та тримали оборону Мілана в напрузі. І навіть організували гол – Лукаку скинув під удар Мартінесу, а Лаутаро поклав м'яч точнісінько в кут воріт.

Інтер спокійно довів справу до повторної перемоги та вийшов у фінал Ліги чемпіонів. "Нерадзуррі" просто сильніші за своїх сусідів. Краща організація гри, ширший склад, фантастична форма (команда виграла 8 останніх матчів у всіх турнірах з загальним рахунком 22:3). Фінал відбудеться 10 червня в Стамбулі. Інтер розіграє титул з переможцем пари Манчестер Сіті – Реал Мадрид.