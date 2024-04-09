"Грати проти "кулес" для мене складно з емоційного погляду, але водночас це цікаво. Я хочу добре виконати свою роботу. Я хочу, щоб моя команда виграла цей матч. Я хочу показати їм і собі, що як професіонал я перебуваю на найвищому рівні. А для цього потрібно перемогти Барсу.

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Щоб уразити їх, ми повинні показати себе з найкращого боку. Барселона – клуб дуже високого рівня. Це хороша команда. Це буде дуже складно, але я думаю, що ми також перебуваємо на дуже високому рівні. Зараз ми переживаємо хороший період, і я впевнений, що ми зможемо вибити їх.

Чи перевага полягає у тому, що я добре знаю клуб? Так, але також це може бути недоліком. Очевидно, що матч, перш за все, виграють гравці. Ба більше, я впевнений, що немає жодного вболівальника чи гравця, який не знав би, що це буде дуже рівний матч і що ми маємо бути уважними щохвилини. Чвертьфінал Ліги чемпіонів – це два дуже складні матчі. Ми постараємося виграти першу гру. І я думаю, що ми готові

Ми йдемо до мети. Метою було вийти у фінал Кубка Франції і виграти чемпіонат. А в Лізі чемпіонів немає ніякого тиску. Навіть навпаки. Барселона виграла п'ять титулів Ліги чемпіонів, ми не виграли жодного. Вони ніяк не можуть бути більш схвильованими, ніж ми. Це неможливо. А для нас тиску точно не існує. Це тотальна амбіція", – цитує наставника парижан Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Барселона та ПСЖ зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонів в середу, 10 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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