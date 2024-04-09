"Играть против "кулес" для меня сложно с эмоциональной точки зрения, но в то же время это интересно. Я хочу хорошо выполнить свою работу. Я хочу, чтобы моя команда выиграла этот матч. Я хочу показать им и себе, что как профессионал я нахожусь на самом высоком уровне. А для этого нужно победить Барсу.

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Чтобы поразить их, мы должны показать себя с наилучшей стороны. Барселона – клуб очень высокого уровня. Это хорошая команда. Это будет очень сложно, но я думаю, что мы также находимся на очень высоком уровне. Сейчас мы переживаем хороший период, и я уверен, что мы сможем выбить их.

Преимущество ли заключается в том, что я хорошо знаю клуб? Да, но также это может быть недостатком. Очевидно, что матч, прежде всего, выигрывают игроки. Более того, я уверен, что нет ни одного болельщика или игрока, который не знал бы, что это будет очень равный матч и что мы должны быть внимательными каждую минуту. Четвертьфинал Лиги чемпионов – это два очень сложных матча. Мы постараемся выиграть первую игру. И я думаю, что мы готовы

Мы идем к цели. Целью было выйти в финал Кубка Франции и выиграть чемпионат. А в Лиге чемпионов нет никакого давления. Даже наоборот. Барселона выиграла пять титулов Лиги чемпионов, мы не выиграли ни одного. Они никак не могут быть более взволнованными, чем мы. Это невозможно. А для нас давления точно не существует. Это тотальная амбиция", – цитирует наставника парижан Mundo Deportivo.

Напомним, что Барселона и ПСЖ сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов в среду, 10 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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