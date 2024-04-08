Об'єднання ультрас парижан опублікувало заяву, в якій закликає усіх однодумців прийти і морально знищити каталонських гостей.

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"У середу наша команда зустрінеться з Барселоною. Для нас ця гра розпочалася з фінальним свистком проти Клермона. Наша роль буде ключовою, і ми вимагаємо тотальної та колективної мобілізації від усіх. Давайте об'єднаємось, щоб просувати нашу гру. Прийдімо на стадіон раніше, одягнемо червоно-синю футболку. Давайте змусимо суперників тремтіти, щойно вони вийдуть на поле для розминки. Барселона, якій так часто віддають перевагу судді, має почуватися на максимально ворожій території.

Наш обов'язок – зробити Парк де Пренс грізною фортецею для суперника та рішучістю нашої команди зробити його неприступним. Ця команда, чий бойовий і вірний менталітет нам подобається, має відчувати, що на її боці цілий народ. Давайте запалимо наш легендарний Парк де Пренс, давайте будемо невтомними. Наша єдина мета – перемога, і для цього зіграймо свою роль у повній мірі. Разом ми непереможні", – йдеться у заяві.

Фанати Барселони також приїдуть у Париж не з порожніми руками. Вони надрукували купу листівок з приниженнями: "Клуб лайна для фанатів лайна. ПСЖ с*ки".

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