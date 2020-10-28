"Шанси перемогти Динамо вдома? На папері вони справді і є. Ми найближче зі всіх до української команди в групі. Домашня арена нам теж додасть сил у цій зустрічі. Це дрібниця, але може бути перевагою.

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Вважаю, показуємо хороші результати. Потрапивши в групу, ми вже досягли своєї мети. Звичайно, Ференцварош завжди прагне до перемог, але ми реалісти.

Чи додасть мотивації Реброву минуле в Динамо? Не помітив по ньому, що цей матч буде якимось іншим. Він дуже добре справляється з подібними ситуаціями. Він намагається прибрати все зайве, концентруючись на своїй роботі. Переконаний, у нього немає безсонних ночей через зустріч із Динамо. Перед його очима лише перемога.

Говорили з Зубковим про Динамо, він знає багатьох гравців через виступи у збірній. Він сказав, кому потрібно приділити найбільше уваги. Якщо зіграємо проти киян на нуль – це матиме велике значення", – цитує Денеша Дібуша Nemzetisport.

Нагадаємо, поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ між Ференцварошем та Динамо відбудеться сьогодні, 28 жовтня, початок о 22:00.

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