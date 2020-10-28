Після хвилинки плачу через жеребкування в Лізі чемпіонів українські вболівальники почали шукати, з ким можна поборотися за Лігу Європи. З "гірниками" в цьому плані було важче, а от Динамо одразу ж зобов'язали перемагати Ференцварош. Дійсно, якщо не бити угорців, то краще взагалі не виходити у такі турніри – тим паче, що за вартістю складу кияни залишають "Фраді" далеко за спиною (€ 28,65 млн проти € 99,65). Втім, традиційну вітчизняну зверхність до навколишніх чемпіонатів слід відкинути.

Ференцварош – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ференцварош програв у першому турі, отримавши п'ять голів від Барселони на Камп Ноу, однак за змістом гри підопічні Сергія Реброва обійшли Динамо. Поки кияни завершували матч проти Юве з нулем гольових шансів, шістьма ударами та 0,22 xG, "Фраді" закрилися в середньому блоці, швидко виходили з оборони через трикутники та готували осмислені лонгболи на хід нападнику Нгуену. Після них команда або стягувалась в зону м'яча, або навпаки – давала ширину. Як наслідок, угорці забили гол (з офсайду), влучили у поперечину та заробили пенальті з вилученням Піке. Звісно, Барса все одно переїхала цей колектив, але Ференцварош запам'ятався граючим, швидким і зухвалим.

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Статистично угорці дуже схожі на Динамо. Команди мають практично ідентичні показники середньої ваги удару, володіння, точності передач, обіграшів на дриблінгу та інтенсивності пресингу, але Ференцварош сильно переважає в кількості єдиноборств. Кияни, своєю чергою, мають дещо вищий темп передач. Крім того, підопічні Мірчі Луческу цікавіші в плані побудови позиційних атак та гостріші за якістю моментів, однак "Фраді" краще тиснуть на чужій половині поля. Вони пресингували навіть захисників Барселони – вийшло недовго й навіть шкідливо, однак динамівські оборонці під пресингом починають сипатись. Словом, суперник у киян дуже серйозний.

Динамо повернулось в Лігу чемпіонів поразкою від Ювентуса, викликавши дуже полярну реакцію у спільноті. Більша її частина відзначила "біло-синіх" за старання та непоганий відрізок в останні 20 хвилин, однак вистачало і критики. Кияни продемонстрували щось посереднє між автобусом і позиційним футболом – гравці отримали установку витерпіти перший тайм і підтиснути по перерві, однак при цьому намагалися контролювати м'яч та широко атакувати, руйнуючи всю компактність.

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Тактичні проблеми накладалися на індивідуальні провали окремих виконавців – дуже багато привозили захисники, Бущан постійно помилявся на виходах, а від дій Супряги не було жодного сенсу. Щоправда, на Влада і жодної нормальної передачі не пройшло, що ставить питання по організації виходу з оборони.

Як наслідок, Юве забив два простеньких голи й поїхав додому. Прикро, адже туринці вийшли в ослабленому складі й навіть не старались щось вигадувати, граючи тупо через техніку К'єзи та елементарні переміщення. Динамо ж навіть в останні 20 хвилин, коли Миколенко повернувся на лівий фланг, не організувало чогось цікавого, окрім дальніх ударів. Хоча всі вони в той вечір виявились дальніми – їхня середня дистанція становила понад 30 метрів. Втім, це був матч проти топ-клуба, а от на своєму рівні Динамо стабільно демонструвало клас – "біло-сині" переконливо били Шахтар, АЗ і Гент.

Мірча Луческу намагається поєднувати прагматичний стиль з агресією, що виливається у довгу підготовку позиційних атак – такий підхід допомагає створювати кращі моменти та дозволяє не розкриватись у випадку втрат. При цьому у важких поєдинках команда вміло тримає оборону автобусом з добре продуманою системою підстраховок і відмовою від зайвих завдань – втім, дуже часто динамівці не можуть втримати баланс між обороною та атакою.

Це призводить до періодичної втрати контролю над грою навіть з аутсайдерами, хоча іноді обвал статистичних показників на певний відрізок матчу трапляється без усіляких на те причин (як з Олімпіком чи Рухом). Крім того, команда не дуже вміло виходить з-під пресингу, а на деяких позиціях відверто бракує досвіду та класу.

Словом, Динамо виглядає цікавою командою з добре продуманою ігровою філософією, але прямо зараз "біло-сині" дуже сирі. На окремих відрізках вони можуть як влаштувати різню у чужому штрафному, так і провалити все, що можна і не можна. Ференцварош здатний за це покарати, але хто казав, що в Лізі чемпіонів буде легко?

Кадрова ситуація

У Ференцвароша немає ні травмованих, ні дискваліфікованих. З Динамо ситуація значно складніша – на днях коронавірус підтвердився у Бущана та Миколенка. Обидва відправились на самоізоляцію. У всіх інших гравців тест негативний, однак у наш час все може змінитись прямо перед матчем. Місця Жори та Віталія у заявці зайняли новачки – Белуце та Клейтон.

Крім того, в лазареті киян залишаються Бурда, Тимчик і Костевич. Ну, і про дискваліфікацю Бєсєдіна можна нагадати для повного опису ситуації.

Орієнтовні склади на матч Ференцварош – Динамо

Ференцварош: Дібуш – Ботка, Блажіч, Ковачевіч, Чівіч – Харатін, Шигер, Лайдуні – Зубков, Нгуен, Ісаел

Динамо: Бойко – Кендзьора, Попов, Забарний, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко щось прогнозувати у такому матчі, адже команди не тільки рівні, а й надзвичайно схожі одна на одну. Воно й не дивно – Мірча Луческу багато ідей почерпнув з Динамо Сергія Реброва, а той у Ференцвароші просто розвиває свою концепцію. Загалом, кияни цікавіші в позиційних атаках та організації роботи в центральній частині поля, а угорці потужніші в боротьбі та контратаках.

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Для "Фраді" це буде перший за 25 років матч групового етапу Ліги чемпіонів у рідних стінах, тож на старті зустрічі можна очікувати навалу від підопічних Сергія Реброва. Крім того, угорці точно спробують перевірити динамівців на предмет готовності працювати під високим пресингом – Ференцварош навіть на Камп Ноу у перші півгодини намагався придушити Барсу. Якщо кияни витримають цей тиск, то далі почнеться в'язка позиційна боротьба, у якій все вирішуватиме перевага в центрі поля. "Біло-сині" тут значно креативніші, однак "Фраді" сильніші фізично.

В будь-якому випадку, не віриться, що Динамо програє Ференцварошу. Букмекери вважають нашу команду фаворитом, та і загальна аналітика підказує, що кияни або зіграють внічию, або переможуть. Враховуючи проблеми в останніх матчах (поразка Юве, непереконливий поєдинок із Зорею, нервовий другий тайм з Олександрією), більш вірогідною здається саме нічия.

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