"Шансы победить Динамо дома? На бумаге они действительно и есть. Мы ближе всех к украинской команде в группе. Домашняя арена нам тоже прибавит сил в этой встрече. Это мелочь, но может быть преимуществом.

Ференцварош – Динамо: команды определились с формой на поединок Лиги чемпионов

В целом, считаю, показываем хорошие результаты. Попав в группу, мы уже достигли своей цели. Конечно, Ференцварош всегда стремится к победам, но мы реалисты.

Добавит ли мотивации Реброву прошлое в Динамо? Не заметил по нему, что этот матч будет каким-то другим для Реброва. Он очень хорошо справляется с подобными ситуациями. Он старается убрать все лишнее, концентрируясь на своей работе. Убежден, у него нет бессонных ночей из-за встречи с Динамо, он не превозносит этот матч. Перед его глазами одно – давайте победим.

Говорили с Зубковым о Динамо, он знает многих игроков по сборной. Он сказал, кому нужно уделить больше внимания. Если сыграем против киевлян на ноль – это будет иметь очень большое значение", – цитирует Денешах Дибуша Nemzetisport.

Напомним, поединок второго тура группового этапа ЛЧ между Ференцварошем и Динамо состоится сегодня, 28 октября, начало в 22:00.

Ференцварош – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов