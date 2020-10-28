Стало відомо, в яких комплектах екіпірування українська та угорська команди вийдуть на поєдинок 2-го туру групи G найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Вранці, 28 жовтня, на передматчевій організаційній нараді було затверджено, у яких комплектах форми проведуть матч Динамо та Ференцварош.

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Як інформує офіційний сайт "біло-синіх", підопічні Мірчі Луческу вийдуть на поле у білій формі, а голкіпер одягне сірий комплект екіпірування. Команда Сергія Реброва гратиме у чорно-зелених футболках, воротар буде у червоному.

Цікаво, що Ференцварош зможе розраховувати на суттєву підтримку своїх вболівальників – на матчі дозволено заповнити трибуни стадіону на 35%.

Нагадаємо, поєдинок другого туру групового етапу ЛЧ між Ференцварошем та Динамо відбудеться сьогодні, 28 жовтня, початок о 22:00.

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