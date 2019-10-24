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Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи

08:00 2850 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
Динамо – Копенгаген: анонс і прогноз на матч ЛЄ 24 жовтня 2019
Тарас Котів Тарас Котів

Динамо приймає Копенгаген у 3-му турі ЛЄ. Анонс і прогноз на матч Ліги Європи 2019/20 читайте на "Футбол 24".

 

Динамо – Копенгаген

24 жовтня 2019, початок о 22:00. Київ, стадіон НСК Олімпійський

Головний арбітр: Халіл Мелер (Туреччина, 33 роки)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Копенгаген на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. Грають лідери групи, які набрали по 4 очки і ще не програвали. Команда Михайличенко підходить до звітної зустрічі з тривалою сухою серією – 7 матчів у всіх турнірах (664 хвилини), 6 перемог (5 поспіль в УПЛ), одна нічия і різниця голів 14:0. Копенгаген, як і кияни, посідає 2-е місце, але відстає від лідера на 4 очки. Форма команди Сольбаккена в Суперлізі Данії не вражає – за останні 6 турів лише 2 матчі виграли, а 3 програли. При цьому чинні чемпіони не без проблем обіграли тільки останню і передостанню команди вдома, а на виїзді програли тричі поспіль.

Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Ліги Європи

У виїзних матчах "леви" значно менше забивають (в середньому 1,25 гола у всіх турнірах), ніж вдома (рівно 2). На виїзді Копенгаген пропускає 1,08 за гру, а у рідних стінах – 0,7. Контраст разючий, тому Динамо потрібно націлюватися насамперед на домашню перемогу. У гостьових поєдинках ЛЧ і ЛЄ 2019/20 данці обіграли лише валлійський Нью-Сейнтс (2:0), натомість програли Ризі та двічі зіграли внічию. Копенгаген схожий на киян у тому плані, що при великому відсотку володіння команда Сольбаккена нерідко створює і пробиває по воротах значно менше за суперника.

"Леви" переважно ставлять на контроль м'яча, але коли колектив володіє ним 60% часу, але програє латвійцям за ударами 5:14 загалом і 1:4 за влучаннями, то щось працює не так. При цьому чемпіони Данії достатньо ефективні в контратаках, тому тренерському штабові Михайличенка розумно було б дати вказівку віддати ініціативу супернику, щоб ловити гостей у пастки, а не потрапляти в них самим. Однак, судячи зі слів головного тренера данців, власне вони збираються грати від оборони і на контрах, тому зручного сценарію не буде.

Кадрова ситуація

Копенгаген не може розраховувати на 4-х гравців: досить давно травмовані основні форварди, найкращі бомбардири сезону Н'Дойє (4 голи за 4 матчі в Суперлізі) і Вінд (5 м'ячів за 6 ігор), екс-захисник Аякса Бойлесен, який не грав з минулого сезону, і глухий запасний Мудражія.

Динамо втратило тріо основних гравців: голкіпера (Денис Бойко) і пару центральних захисників (правий центрбек Микита Бурда, якого в останній грі УПЛ підміняв Денис Попов, і лівий Тамаш Кадар – замість нього грав Артем Шабанов). Данець Міккель Дуелунд повернувся в загальну групу, але до гри також не готується.

Цікаві факти і цифри

В УПЛ Динамо результативніше в середньому (2,09 гола за гру), ніж Копенгаген у своїй Суперлізі (1,84). Кияни пробивають за матч майже 18 разів, а данці стріляють значно рідше – 11,3. При цьому гострота та імовірність перетворити удар на гол у суперника на 2% більша, отже, беруть не кількістю, а чимсь значно приємнішим.

Динамівці на 4 з половиною рази частіше йдуть у дриблінг за матч. Копенгаген більше контролює м'яч (60,3% проти 57,3%), а також точніше грає в пас (86,6% vs 84,8%). А ось в інтенсивності єдиноборств і пресингу команди відділяють одні десяті.

Гравці Динамо у понад 2 рази дорожчі за Копенгаген. Найдорожчий у киян Циганков (20 млн євро) перевершує лідера данців (Фішер, який пограв у Бундеслізі та АПЛ) на 13 мільйонів – два Віктори, обидва гравці своїх збірних, зійдуться на правому фланзі господарів..

Беньямін Вербіч до переходу в Динамо немало пограв, забивав і асистував за Копенгаген. Словенець двічі брав у Данії золотий дубль. У Києві до таких показників ще далеко.

Команди зустрінуться вперше, але кияни часто переходили дорогу данцям в єврокубках – 6 разів брали гору у двоматчевих протистояннях, 9 матчів виграли і лише двічі поступилися. Копенгаген українцям ще не програвав (по 2 нічиї і поразки), але виступав проти Дніпра і Ворскли, на полях яких грав виключно внічию.

Тоді ще перспективний і не такий скандальний Ніклас Бендтнер забив переможний гол у матчі Арсенал – Динамо в рамках Ліги чемпіонів 2008/09. Кілька подібних пізніх пропущених м'ячів того року фактично і не пустили Мілевського, Алієва і компанію у плей-офф.

Клуби в рейтингу УЄФА відділяє 21 позиція. Динамо виходило з групи Ліги Європи 6 разів і лише в одному випадку зазнало краху. Для Копенгагена це також 7-й груповий турнір ЛЄ, але досі данський гранд тільки двічі пробивався у плей-офф.

Динамо – Копенгаген: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Фахівці букмекерської контори Марафон бет вважають фаворитом матчу господарів. Коефіцієнт на перемогу Динамо становить 1,94, на тріумф Копенгагена – 4,75. Нічию оцінюють у 3,34. Крім того, букмекери не вірять, що команди, які на двох забили у двох турах 3 голи, потішать результативністю. На менше 2,5 забитих м'ячів можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,58. Якщо команди здивують і відзначаться мінімум 3 рази, то кожна поставлена гривня помножиться на 2,54.

Орієнтовні склади команд

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Буяльський, Шепелєв, Вербіч – Бєсєдін

Копенгаген: Юнссон – Варела, Нельссон, Папаяннопулос, Бенгтссон – Фальк-Єнсен, Зека, Стаге, Фішер – Сантос, Бендтнер

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Хочеться вірити, що команда Михайличенка продовжить переможний шлях, але легко точно не буде – це найсильніший суперник в їхній групі. Копенгаген, схоже, зробить ставку на контратаки. Досить потужна атака дозволить данцям забити і перервати суху серію Бущана та Динамо. Кияни спробують відзначитись швидким голом. До захисту та форми команди Сольбаккена також є питання. Спрогнозуємо гол Попова на стандарті, яких він немало забив під час молодіжного ЧС-2019. Так, у попередніх турах Ліги Європи командам не вдавалося забити більше одного м'яча, але цього разу має бути веселіше.

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