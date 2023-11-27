"Завтрашній матч може стати вирішальним. Я переконаний, що моя команда готова до зустрічі з Ньюкаслом. Сподіваюся, наші вболівальники будуть на висоті і допоможуть нам проти серйозного суперника.

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Фізично вони перебувають у чудових кондиціях – щоб усвідомити це, достатньо подивитися на матч із Челсі в чемпіонаті Англії. У цій зустрічі вони пресингували лондонців шістьма гравцями, і тим самим підтримували дуже швидкий темп гри. Я очікую, що проти нас вони продемонструють таку ж інтенсивність. Але ми будемо готові", – цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.

Матч ПСЖ – Ньюкасл буде зіграно у вівторок, 28 листопада. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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