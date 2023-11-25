Дикий фейл кривдника України у відеоогляді матчу ПСЖ – Монако – 5:2
Команди обмінялися голами завдяки грубим помилкам голкіперів. Кьон відбив м'яч прямо на ногу Рамушу, а Доннарумма незграбною передачею вивів на ударну позицію Мінаміно (краще б італієць так провалився проти збірної України). Потім за справу взявся Дембеле. Літній новачок ПСЖ заробив пенальті для Мбаппе і нарешті забив дебютний м'яч.
ПСЖ розбив Монако у надрезультативному матчі – дебютний гол Дембеле, епічний привоз Доннарумми
Перестрілка завершилася розгромом Монако 5:2. ПСЖ виграв 6-й тур поспіль і точно не віддасть лідерство у цьому турі, а князівський клуб залишиться третім.
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