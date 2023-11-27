Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды в Лиге чемпионов с Ньюкаслом.

"Завтрашний матч может стать решающим. Я убежден, что моя команда готова ко встрече с Ньюкаслом. Надеюсь, наши болельщики будут на высоте и помогут нам против серьёзного соперника.

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Физически они находятся в отличных кондициях – чтобы осознать это, достаточно посмотреть на матч с Челси в чемпионате Англии. В этой встрече они прессинговали лондонцев шестью игроками, и тем самым поддерживали очень быстрый темп игры. Я жду, что против нас они продемонстрируют такую же интенсивность. Но мы будем готовы", – цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч ПСЖ – Ньюкасл будет сыгран во вторник, 28 ноября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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