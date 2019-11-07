Уокер встал в ворота и выполнил сейв после удара Малиновского – видео героического момента

Правый защитник Манчестер Сити Кайл Уокер поделился мнением относительно игры голкиперов после того, как сам стал на ворота в матче 4 тура Лиги чемпионов против Аталанты (1:1).

Латералю пришлось стать на ворота после удаления Клаудио Браво на 81 минуте – сам чилиец ранее заменил Эдерсона.

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"Это была моя собственная инициатива или требование тренера? И то и другое. Иногда я шучу над вратарями на тренировках, но сегодня я понял, что иногда зафиксировать мяч можно только со второй попытки (Уокер вспоминает штрафной удар Руслана Малиновского – прим.) . Мы приехали сюда, чтобы победить или набрать одно очко. Поехать отсюда с ничьей – хороший результат", – цитирует Уокера BBC.

Напомним, 29-летний защитник простоял на "рамке" 10 минут и не пропустил, чем помог своей команде сохранить ничью – 1:1.

Видео сейва Уокера после удара Малиновского смотрите с 1.50 мин.

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