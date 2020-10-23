Головний тренер Порту Сержіу Консейсау залишився невдоволеним поведінкою керманича англійського Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли впродовж поєдинку 1-го туру Ліги чемпіонів. Проте, зізнався, що хотів би бути схожим на Пепа.

"Мені потрібно багато взяти від Гвардіоли – те, як він тисне на суддів, розмовляє з гравцями суперника. Він є фантастичним прикладом.

Божевільне соло, гол зі штрафного і безглуздий пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Порту – 3:1

Я повинен цьому навчитися. У порівнянні з ним були янголами. Він говорив про нашу країну, Португалію, використовуючи потворні слова. Ставлення Гвардіоли було вкрай неприємним", – цитує Консейсау Goal.

Відзначимо, що матч Манчестер Сіті – Порту завершився перемогою "містян" (3:1). На забитий м'яч Діаса господарі відповіли голами Агуеро, Гюндогана та Торреса.

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