Божевільне соло, гол зі штрафного і безглуздий пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Порту – 3:1
11:23 - Читать на русском
Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти Порту. Дивіться відеоогляд поєдинку.
завершено
21’ Серхіо Агуеро
65’ Ілкай Ґюндоґан
73’ Ферран Торрес
Луїс Діас 14’
14’ Луїс Діас
21’ Серхіо Агуеро
65’ Ілкай Ґюндоґан
73’ Ферран Торрес
На 14 хвилині гості несподівано вийшли вперед. Луїс Діас пронісся повз кількох суперників і потужно пробив у лівий кут воріт Едерсона. Манчестер Сіті швидко відігрався "зусиллями" Пепе. Ветеран Порту врізався у Стерлінга, накликавши безглуздий пенальті на власні ворота. Агуеро не схибив.
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У другому таймі боротьби вже не було. Гюндоган наче рукою поклав гол прямим ударом зі штрафного, а новачок "містян" Ферран Торрес закріпив перевагу – 3:1.
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