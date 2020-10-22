Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти Порту. Дивіться відеоогляд поєдинку.

На 14 хвилині гості несподівано вийшли вперед. Луїс Діас пронісся повз кількох суперників і потужно пробив у лівий кут воріт Едерсона. Манчестер Сіті швидко відігрався "зусиллями" Пепе. Ветеран Порту врізався у Стерлінга, накликавши безглуздий пенальті на власні ворота. Агуеро не схибив.

Ліга чемпіонів: Баварія знищила Атлетіко, Манчестер Сіті без Зінченка здолав Порту, данська феєрія Аталанти

У другому таймі боротьби вже не було. Гюндоган наче рукою поклав гол прямим ударом зі штрафного, а новачок "містян" Ферран Торрес закріпив перевагу – 3:1.