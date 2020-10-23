Главный тренер Порту Сержиу Консейсау остался недоволен поведением наставника английского Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы в ходе поединка 1-го тура Лиги чемпионов. Однако, признался, что хотел бы быть похожим на Пепа.

"Мне нужно многое взять от Гвардиолы – то, как он оказывает давление на судей, разговаривает с игроками соперника. Он является фантастическим примером.

Безумное соло, гол со штрафного и глупый пенальти в видеообзоре матча Манчестер Сити – Порту – 3:1

Я должен этому обучиться. По сравнению с ним мы были ангелами. Он говорил о нашей стране, Португалии, используя уродливые слова. Отношение Гвардиолы было крайне неприятным", – цитирует Консейсау Goal.

Отметим, что матч Манчестер Сити – Порту завершился победой "горожан" (3:1). На забитый мяч Диаса хозяева ответили голами Агуэро, Гюндогана и Торреса.

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