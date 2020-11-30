Платформа Megogo одержала победу в тендере на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в Украине, информирует Цензор.нет.

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Это означает, что компания станет официальным транслятором матчей с 2021 по 2024 годы. Стоит отметить, что сумма тендерного предложения победителя была рекордной для Украины – около 20-30 млн евро.

К слову, основным конкурентом Megogo была Медиа Группа Украина (МГУ) с футбольными каналами и платформой Oll.tv. Воля-Кабель, Setanta Sports, Мир ТВ и 1+1 также проявили значительный интерес к тендеру.

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