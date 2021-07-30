Шлях донецької та ковалівської команд до основної сітки змагань у Лізі чемпіонів та Лізі конференцій відповідно зможе побачити кожен охочий.

Трансляторами матчів Колоса і Шахтаря у кваліфікації єврокубків буде "Футбол 1/2/3", повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook шеф-продюсер вищеназваних каналів Іван Гресько.

"Багато клубів побачать, наскільки талановиті наші футболісти": Де Дзербі – про трансляції матчів Шахтаря в Італії

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар зіграє з бельгійським Генком, а Колос у Лізі конференцій проведе свої матчі проти карагандинського Шахтаря.

До слова, ще один представник від України – Зоря – розпочне свій шлях у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Транслятор матчів луганців поки невідомий.

Ворскла – КуПС: нова катастрофа останніх секунд, примітивна гра, виліт з Ліги конференцій – мінус 1 для України в Європі