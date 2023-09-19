"Минулого сезону нам не пощастило з жеребкуванням. Ми раді можливості знову зіграти в цьому турнірі, настав час зробити крок уперед. Минулого року ми добре виступили в іспанських турнірах, але тепер повинні зробити ривок уперед – як у грі, так і в результатах. Це було б ідеальним сценарієм.

Дебютні голи Канселу та Феліша у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:0

Антверпен? Це дуже динамічна команда – фізично потужна, із сильними флангами та чудовим голкіпером. Вона поєднує молодість із досвідом.

Гравці дуже схвильовані, я бачу це по їхніх обличчях. Ми потребуємо фанатів. Хочемо, щоб такі результати, як у суботу (перемога над Бетісом із рахунком 5:0, – прим.), стали стабільними. Цей склад здатний конкурувати в Європі, але ми повинні це довести. Наша мета – вийти з групи і зіграти в 1/8-й фіналу. Коли зробимо це, подивимося, що буде далі", – цитує Хаві Marca.

Матч Барселона – Антверпен відбудеться у вівторок, 19 вересня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

Барселона знищила Бетіс, забивши 5 голів – Феліш, Канселу і Лєвандовскі влаштували концерт, Торрес зняв прокляття Мессі