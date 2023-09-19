"В прошлом сезоне нам не повезло с жеребьёвкой. Мы рады возможности снова сыграть в этом турнире, пришло время сделать шаг вперёд. В прошлом году мы хорошо выступили в испанских турнирах, но теперь должны сделать рывок вперед – как в игре, так и в результатах. Это было бы идеальным сценарием.

Дебютные голы Канселу и Фелиша в видеообзоре матча Барселона – Бетис – 5:0

Антверпен? Это очень динамичная команда – физически мощная, с сильными флангами и отличным голкипером. Она сочетает молодость с опытом.

Игроки очень взволнованы, я вижу это по их лицам. Мы нуждаемся в фанатах. Хотим, чтобы такие результаты, как в субботу (победа над Бетисом со счётом 5:0, – прим.), стали стабильными. Этот состав способен конкурировать в Европе, но мы должны это доказать. Наша цель – выйти из группы и сыграть в 1/8-й финала. Когда сделаем это, посмотрим, что будет дальше", – цитирует Хави Marca.

Матч Барселона – Антверпен состоится во вторник, 19 сентября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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