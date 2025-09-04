Війна з Росією забрала життя відомого вболівальника Дніпра
Представник фан-руху клубу з Дніпра Євген Коротченко загинув на війні.
На фронті загинув відомий фан Дніпра Євген Коротченко. Про це повідомили представники фанатської спільноти клубу Dnipro.rupor.
"З початку повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов служити у військово-морські сили. Для друзів і побратимів Євген був людиною, яка завжди допомагала, нікому не відмовляла та була одним із головних рушіїв фан-руху Дніпра.
Коротченко нещодавно одружився й повернувся з весільної подорожі. У нього залишилися дружина та діти. Прощання з Євгеном відбудеться 5 вересня в Одесі", – йдеться в дописі.
